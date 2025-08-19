Manisa'da 85 Kilogram Ağırlığında Devasa Bal Kabağı İlgi Odağı Oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi, 85 kilogram ağırlığındaki devasa bal kabakını yetiştirerek dükkanında sergiledi. Bu ilginç sebze, vatandaşların ilgisini çekti ve hatıra fotoğrafları çektirilmeye neden oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 85 kilogramlık devasa bal kabağı görenlerin ilgi odağı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde hem manav işleten hem de çiftçilik yapan Hüseyin Cepel, kendisine ait bahçede 85 kilogram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi. Yetiştirdiği bal kabağını dükkanına getiren Cepel, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar bal kabağı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Bahçesinde doğal sebzelerin yanında bal kabağı da yetiştirdiğini belirten Cepel, "Alemşahlı Mahallemizde kayınpederimin tarlasında yazlık doğal sebze için patlıcan, domates, biber ve diğer ürünleri taze olarak toplayarak ilçede kendimize ait manav dükkanında satış yapıyorum. Bh arada sebze bahçemin kıyısına bir kaç yerli bal kabağı tohumu atmıştık. İçlerinden bir tanesi çok büyüktü dikkatimizi çekti. Kopardık Sarıgöl'de manav dükkanında süz olsun, dikkat çeksin diye sergilemeye koyduk. Büyük ilgi gördü" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
