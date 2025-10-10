Manavgat'ta Sigortalı İstihdamda Yüzde 2 Artış

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın sosyal güvenlik bilinci yüksek bir kent olduğunu belirterek, " Manavgat, sigortalı işçi sayısında 56 ilden, sigortalı işyeri sayısında ise 47 ilden daha yüksek konumda bulunuyor" dedi.

MATSO ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manavgat Şube Müdürlüğü iş birliğinde "Kayıtdışı İstihdam ve İşveren Yükümlülükleri, SGK ile İlgili Genel Sorunlar ve Talepler, Sosyal Güvenliğin Sürdürülebilirliği" konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Oda hizmet binasında düzenlenen toplantıya, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, SGK Manavgat Şube Müdürü Eriş Ali Çiçek, SGK Manavgat Şube Müdürlüğü Şefi Ali Ceylan, oda üyeleri ve iş adamları katıldı.

"Manavgat'ta sigortalı istihdam yüzde 2 arttı"

Toplantının açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın sosyal güvenlik bilincine sahip bir yapıda olduğunu vurgulayarak, "SGK verilerine göre Manavgat, sigortalı işçi sayısı bakımından 56 ilden, sigortalı işçi çalıştıran işyeri sayısı açısından ise 47 ilden daha yüksek bir konumda bulunuyor" dedi. Güngör, Manavgat'ın üretken, sosyal güvenlik bilinci yüksek ve kayıtlı istihdamı esas alan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "2024 yılı Ağustos ayında 11 bin 5 olan sigortalı işçi çalıştıran işyeri sayımız, 2025 yılı Ağustos ayında 11 bin 259'a yükselmiştir. Bu da yaklaşık yüzde 2 oranında bir artışa işaret etmektedir. Aynı dönemde sigortalı çalışan sayımız 128 bin 96'dan 131 bin 20'ye yükselmiş, bu alanda da yaklaşık yüzde 2 oranında bir artış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Güçlü ve sürdürülebilir istihdam yapısına katkı sağlayacak"

Güngör, bu verilerin Manavgat'ın ekonomik potansiyelini ve sosyal güvenlik sistemine olan güçlü bağlılığını ortaya koyduğunu belirterek, "SGK ile düzenlediğimiz bu bilgilendirme toplantısının, işletmelerimizin yükümlülüklerini daha doğru ve etkin şekilde yerine getirmelerine, aynı zamanda güçlü ve sürdürülebilir bir istihdam yapısının oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizin her zaman yanında olacağız"

Toplantının hazırlanmasında emeği geçen SGK Manavgat Şube Müdürü Eriş Ali Çiçek'e, şube uzmanlarına ve tüm paydaşlara teşekkür eden Güngör, "MATSO olarak üyelerimizin mevzuata uyum sürecinde her zaman yanlarında olmayı ve kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde bilgilendirici toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. Toplantıda SGK Manavgat Şube Müdürü Eriş Ali ÇİÇEK ve Şube Şefi Ali CEYLAN, katılımcılara kayıt dışı istihdamla mücadele, işveren yükümlülükleri ve sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği konularında sunum yaptı. İnteraktif şekilde gerçekleştirilen toplantıda, katılımcıların soruları da yanıtlandı. - ANTALYA