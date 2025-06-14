Mali Müşavirler 36. Yıl Dönümünü Kutladı

Mali Müşavirler 36. Yıl Dönümünü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRMOB Üst Birlik Delegesi Hakan Güvener ve İZSMMO Çeşme Temsilcisi Nilüfer Yener, Mali Müşavirlik Meslek Yasası'nın kabul edilişinin 36. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, mesleklerinin toplumsal ve ekonomik hayattaki rolünü vurguladılar.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Üst Birlik Delegesi Hakan Güvener, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMO) Çeşme Temsilcisi Nilüfer Yener ve Çeşmeli oda üyeleri, Mali Müşavirlik Meslek Yasası'nın kabul edilişinin 36. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Etkinlik kapsamında, 13 Haziran sabahı Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen mali müşavirler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açıklamalarda, meslek mensuplarının toplumsal ve ekonomik hayattaki rolü bir kez daha vurgulandı.

"Ekonominin bel kemiğiyiz"

TÜRMOB Üst Birlik Delegesi Hakan Güvener yaptığı açıklamada, Mali Müşavirlik Meslek Yasası'nın yürürlüğe girdiği 13 Haziran 1989'un, mesleğin kurumsallaşması açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "36 yıldır mali müşavirler olarak ülkemizin vergi sisteminin bel kemiğini oluşturuyoruz. Hem devletin sağlıklı vergi toplaması hem de işletmelerin sürdürülebilirliği için özveriyle çalışıyoruz" dedi.

İZSMMO Çeşme Temsilcisi Nilüfer Yener de yaptığı açıklamada, "Bugün sadece bir meslek yıl dönümünü değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzun ve etik ilkelerimizin bilinciyle bir duruş sergiliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün izinden giderek mesleğimizi geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Maraşlı'ya nezaket ziyareti

Çelenk sunma töreninin ardından Hakan Güvener, Nilüfer Yener ve beraberindeki mali müşavirler, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında mesleğin karşılaştığı güncel sorunlar, çözüm önerileri ve kamu-meslek dayanışması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Maraşlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mali müşavirlere görevlerinde başarılar diledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

Bölgeyi iyi tanıyan siyasetçiden İran yorumu: Vuran İsrail değil
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.