Mali Müşavirler 36. Yıl Dönümünü Kutladı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Üst Birlik Delegesi Hakan Güvener, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMO) Çeşme Temsilcisi Nilüfer Yener ve Çeşmeli oda üyeleri, Mali Müşavirlik Meslek Yasası'nın kabul edilişinin 36. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Etkinlik kapsamında, 13 Haziran sabahı Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen mali müşavirler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açıklamalarda, meslek mensuplarının toplumsal ve ekonomik hayattaki rolü bir kez daha vurgulandı.

"Ekonominin bel kemiğiyiz"

TÜRMOB Üst Birlik Delegesi Hakan Güvener yaptığı açıklamada, Mali Müşavirlik Meslek Yasası'nın yürürlüğe girdiği 13 Haziran 1989'un, mesleğin kurumsallaşması açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "36 yıldır mali müşavirler olarak ülkemizin vergi sisteminin bel kemiğini oluşturuyoruz. Hem devletin sağlıklı vergi toplaması hem de işletmelerin sürdürülebilirliği için özveriyle çalışıyoruz" dedi.

İZSMMO Çeşme Temsilcisi Nilüfer Yener de yaptığı açıklamada, "Bugün sadece bir meslek yıl dönümünü değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzun ve etik ilkelerimizin bilinciyle bir duruş sergiliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün izinden giderek mesleğimizi geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Maraşlı'ya nezaket ziyareti

Çelenk sunma töreninin ardından Hakan Güvener, Nilüfer Yener ve beraberindeki mali müşavirler, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında mesleğin karşılaştığı güncel sorunlar, çözüm önerileri ve kamu-meslek dayanışması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Maraşlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mali müşavirlere görevlerinde başarılar diledi. - İZMİR