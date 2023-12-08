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Malezya Ankara Büyükelçisi Kardemir'i ziyaret etti

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Malezya Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Kardemir'i ziyaret etti. Ziyarette demir çelik sektörü ve Kardemir üretim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Malezya Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal Kardemir'i ziyaret etti.

Büyükelçi Sazali Bin Mustafa Kemal'i Kardemir Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Mali İşler (CFO) Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan, Satış ve Pazarlama Direktörü Onur Erkara ve diğer yöneticiler karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette demir çelik sektörü ve Kardemir üretim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapılarak iş birliği fırsatları görüşüldü.

Büyükelçi, Kok Fabrikaları, Yüksek Fırın, Çelikhane, Demiryolu Tekerlek Haddehanesi ve Demiryolu Tekerleği Aks Fabrikasını ziyaret ederek şirketin demir çelik üretim süreçleri ile ilgili bilgiler de aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malezya Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'e Kardemir A.Ş. Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Kardemir'in simgesi olan İlk Türk Demir'i plaketini takdim ettikten sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından program tamamlandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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