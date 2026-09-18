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Malazgirt'teki şeker pancarı haberinin karesi iptal edildi, abonelere özür dilendi

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Bugün saat 13.13'te Muş mahreciyle servis edilen Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası başladı başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edildi. Bu nedenle özür dilenerek abonelerin haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafları kullanması hususu dikkatine sunuldu.

Bugün saat 13.13'te Muş mahreciyle servis edilen " Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası başladı" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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