Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'ndan CHP Malatya İl Başkanlığı'na Teşekkür Ziyareti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, oda başkanlarıyla birlikte CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'a zirai don felaketi sonrası verdiği destek nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu. Yıldız'a plaket sunan Kılınç, "Bize destek olan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, oda başkanlarıyla birlikte CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı ziyaret etti. Malatya'nın bu yıl büyük bir afet yaşadığını, üreticilerin ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kaldığını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, iktidarıyla muhalefetiyle bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza, tüm siyasilere, bürokratlarımıza ve çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Burada bazı il başkanlarımıza ve bazı bürokratlarımıza plaket takdim ederken, bunun bir ödül değil, bir teşekkür olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Kimse bizi yanlış anlamasın. Bu anlayışla herkesi ziyaret ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

"Çiftçiye destek olan siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyoruz"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği bünyesinde 766 ziraat odası ve 5,5 milyon üye bulunduğunu hatırlatan Kılınç, siyaset üstü kurum olduklarını söyledi. Kılınç, "Bu nedenle bize destek olan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu yıl Malatya çiftçisi olarak daha önce hiç yaşamadığımız bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Basında da gördüğünüz üzere, bazı kadın üreticilerimizin gözyaşlarına tanık olduk. Bu insanlar çocuklarını nasıl okula göndereceklerini, geçimlerini nasıl sağlayacaklarını düşünerek ağladılar" dedi.

"Depremin ardından don felaketi bizi derinden sarstı"

Malatya çiftçisinin bu yıl daha önce hiç yaşanmamış bir don felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirten Kılınç, şunları söyledi:

"Zaten depremi yaşamış, ardından sel felaketini görmüş bir il olarak; evlerimiz yıkılmış, iş yerlerimiz yıkılmış, ahırlarımız zarar görmüşken, bir de don felaketini yaşamak bizleri derinden sarstı. Bu süreçte biz ziraat odaları olarak elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ancak yalnız değildik. Bürokratlarımız, siyasilerimiz bizlere destek oldu. Bu vesileyle tüm bürokratlarımıza ve siyasetçilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle Veli Ağbaba'nın Meclis'te her gün Malatya çiftçisinin sorunlarını dile getirdiğini yakından takip ettik. Sizin aracılığınızla Sayın Milletvekilimize de teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum."

"Tarımdan yaşanan kayıp Malatya ekonomisini etkiledi"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise konuşmasında tarımın yalnızca siyasi bir başlık değil, Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Malatya, deprem yaşamış bir bölge. Depremin ardından bir de don felaketiyle karşı karşıya kaldı. Depremden sonra Malatyalılar için tarım; sadece üretim değil, aynı zamanda ev, yaşam ve can suyu anlamına gelmektedir. Tarımdan elde edilen gelir, Malatya'nın yeniden ayağa kalkabilmesi için hayati önemdedir. Ancak bu yıl, başta kayısı olmak üzere ürettiğimiz tüm tarımsal ürünlerde bu geliri maalesef kaybettik. Malatya'da yalnızca doğrudan tarımdan geçimini sağlayan çiftçiler değil, emekliler, asgari ücretle çalışanlar, memurlar da tarımı ek gelir kaynağı olarak kullanmaktadır. Bu nedenle tarımda yaşanan kayıp, Malatya ekonomisinin tamamını etkilemiştir."

"Üreticinin ayağa kalkabilmesi için desteklerin zamanında eline geçmesi şarttır"

Yıldız, 11–12 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai donun üreticiyi ciddi şekilde yıprattığını belirterek, destek ödemelerinin geç ve eksik yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ödemeler yapılmıştır, bunu inkar etmiyoruz. Ancak bu ödemelerin geç yapıldığı ve eksik olduğu, sahada en çok karşılaştığımız sorunların başında gelmektedir. Ayrıca ÇKS kaydı bulunan üreticiler kadar, ÇKS'si olmadığı halde fiilen üretim yapan çiftçiler için de ciddi bir tespit çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu üreticilerin de destek kapsamına alınması, Malatya ekonomisi açısından son derece önemlidir. Öte yandan TARSİM ödemelerinde, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilerin borçlarına mahsup edilmek üzere kesintiler yapıldığı yönünde yoğun şikayetler almaktayız. Bu durum, üreticinin eline geçen paranın ciddi biçimde azalmasına yol açmaktadır. Bu uygulamanın, üretimi doğrudan tehdit ettiğini düşünüyoruz. Üreticinin yeniden ayağa kalkabilmesi için desteklerin tam, zamanında ve kesintisiz şekilde çiftçinin eline geçmesi şarttır."

Konuşmaların ardından, zirai don felaketi sonrası çiftçinin yanında durarak sorunlara duyarlılık gösterdikleri gerekçesiyle Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'a plaket takdim edildi.