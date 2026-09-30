Malatya Yazıhan'da küçükbaş üreticileri 45-50 bin lira çoban ücretine destek istedi

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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiricileri koç katımı için bir araya geldi. Akın, burada yaptığı açıklamada, koç katımının bereketli geçmesini temenni etti.

Üretenin yanında olunmasını isteyen Akın, "Yetiştiricilerimize sadece sözde veya fotoğraf vererek değil, özde destek olunmasını bekliyoruz. Yol, su ve özellikle mera ıslahıyla ilgili sorunların çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Malatya'da son yıllarda hayvancılığa ilginin arttığını, 6 Şubat depremlerinin ardından kırsala dönüş yaşandığını anlatan Akın, "Depremden sonra lokal olarak kırsala dönüş başladı. Gerek büyükbaşta gerekse küçükbaşta artış var. Ancak bunu belirli bölgelerle sınırlı tutmamalı, bütün ilçelerimizde tarım ve hayvancılığa önem vermeliyiz. Dünyada en stratejik alanlardan biri gıdadır. Tarımımıza ve hayvancılığımıza sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOBAN ÜCRETLERİ 50 BİN LİRAYA DAYANDI"

Sinanlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Turan Kılınç ise sektörün en önemli iki sorununun mera ve çoban olduğunu söyledi.

Aile bireylerinin hayvanların bakımını üstlenmesi durumunda maliyetlerin daha yönetilebilir olduğunu belirten Kılınç, dışarıdan çoban çalıştırılması halinde giderlerin ciddi şekilde arttığını kaydetti.

Kılınç, "Bugün en düşük çoban ücreti aylık 45-50 bin lira arasında. Yer yer bunun da üzerine çıkıyor. Yerli gençler tarım ve hayvancılığa fazla ilgi göstermiyor. Dışarıdan gelen çobanların ücretleri de her yıl yükseliyor" dedi.

Çoban maliyetlerinin üretici üzerindeki yükünün azaltılması gerektiğini ifade eden Kılınç, "Devletin en azından ücretin bir bölümüne destek vermesi gerekiyor. Çobanların sosyal güvencelerinin olması, sigortalarının yapılması gerekir" diye konuştu.

"SONBAHARDA MERA SIKINTISI BÜYÜYOR"

Mera konusunda özellikle sonbahar aylarında ciddi sorun yaşandığını dile getiren Kılınç, yetiştiricilerin ilkbaharda Sarıçiçek Yaylası'na çıktığını, dönüş döneminde ise köy çevresindeki mera alanlarının yetersiz kaldığını söyledi.

Yazıhan'da Hazine arazilerinin bulunduğuna dikkat çeken Kılınç, bu alanlardan uygun bölümlerin üreticilere tahsis edilebileceğini ifade etti.

"TARIM ARAZİLERİ NEDENİYLE MERA ALANIMIZ DAR"

Sinanlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Ekrem Gürşen de çoban ve mera sorunlarının üretimi doğrudan etkilediğini söyledi.

Çoban istihdamında yaşanan sıkıntılara değinen Gürşen, "Bu yıl çoban konusunda devlet desteği oldu ancak gelen bazı çobanlar, anlaşılan ücretten memnun kalmayarak işi bıraktı. Bu durum yetiştiriciyi zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede tarım ve sulanan arazi miktarının fazla olması nedeniyle hayvanların otlatılabileceği alanların sınırlı kaldığını belirten Gürşen, "Merada çok sıkıntı çekiyoruz. Aynı sıkıntıyı yaylada da yaşıyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Koç katımının ardından yetiştiriciler, yeni üretim döneminin bereketli geçmesini temenni etti.

Kaynak: ANKA