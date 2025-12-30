Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde Kura Mağduriyeti… Sanayi Esnafı: "Bir Ay İçinde Çıkmamız İsteniyor Ama Yerimiz Yok"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nin taşınması kapsamında Sivas Yolu üzerindeki yeni sanayi alanında inşa edilen 714 iş yerinin kurası çekildi, ancak Uğur Sitesi'nde iş yeri bulunan esnaf Hamit Memur ve Gaffar Çiftçi'ye kurada yer çıkmadı. Mağdur olduklarını, bir ay içinde alanın boşaltılmasının istendiğini belirten Memur ve Çiftçi, "İş yerimiz yok, nereye gideceğimizi bilmiyoruz" dedi.

Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nin yerleşim alanı içerisinde kalması ve 6 Şubat depremlerinde hasar alması gerekçesiyle Sivas Yolu üzerinde inşa edilen yeni sanayi sitesine taşınması süreci devam ediyor. Yapımı tamamlanan toplam 714 iş yerinin kurası geçtiğimiz günlerde çekildi.

Uğur Sitesi'nde iş yeri bulunan 360 esnaftan 2 kişi dışında tamamına yeni sanayi sitesinde iş yeri çıktığı belirtilirken, kurada ismi çıkmayan esnaf Hamit Memur ve Gaffar Çiftçi, bir ay içerisinde alanın boşaltılmasının istendiğini ancak kendilerine herhangi bir iş yeri tahsis edilmediğini ifade etti.

"Kime şikayet edeceğim bilmiyorum"

1988 yılından bu yana aynı iş yerinde traktör tamiri yaptığını belirten Hamit Memur, yaşadığı belirsizliği şu sözlerle anlattı:

"1988'de ben bu dükkanda faaliyet göstermekteyim. Kura çekildi, ismimiz yoktur. Burayı boşaltmamızı söylüyorlar. Biz nereye gireceğiz? Ne yapmamız lazım? Başkanın yanına gittik. Başkan diyor ki valinin yanına. Vali beyden emir çıkmış, bir ay içerisinde burayı boşaltmazsanız burayı yıkacağım diyorlar. Biz kimin yanına gireceğiz? Hakkımızı kiminle arayacağız? Ne yapacağız?

192 tane yapılacak, o kuruya da girip girmeyeceğimiz belli değil. İki tane öğrencim var, üniversiteyi okuyan. Ne yapmam lazım? Nereye gitmem lazım? Hem dükkan sahibiyim hem de işyeri sahibiyim. Şimdi kiracı olarak nereye gideceğim? 40 yıldır da maliye kaydım var. İşimle ilgili aktif olarak devam ediyorum. Ne yapmam lazım? Kime başvuracağım? Kime şikayet edeceğim bilmiyorum.

Kurada ismim var ama dükkan çıkmayan iki kişiyiz. Bir Gaffar Çiftçi, bir Hamit Memur. Bütün evraklarım var, hepsini de verdim. Bizim Uğur Sitesi'nde bulunan 360 esnafın hepsine çıktı. Orası doldu. Orada 714 tane dükkan var, 714 dükkanın hepsi dolmuş. Burada kiracılara da çıkmış, bazılarına hem kendilerine hem eşine çıkmış. Ama bize burada çıkmamış. Niye çıkmamış bilmiyoruz. Ne yapmamız lazım bilmiyoruz. Vali Bey de gelir yıkarsa, iki tane öğrenci var, üniversite öğrencisi. Nereye gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Mehmet Altay'a, başkana söyledik. Mehmet Altay başkan, yapacak bir şey yok mu? Yok diyor, ne yapsın? Biz kime yapacağız, ne edeceğiz, bizim hakkımızı kime söyleyeceğiz bilmiyoruz."

"İşyeri yıkılanlara öncelik verileceği söylenmişti"

Sanayi sitesinde 25 yıldır oto elektrik ve akü işi yaptığını belirten Gaffar Çiftçi ise sürecin belirsizliğine dikkat çekti. Çiftçi, şunları söyledi:

"Sanayi'de 25 yıllık iş yerim var, mülk sahibiyim. Aynı zamanda faaliyet gösteriyorum. Yalnız bu son çekilen kurada ismimiz çıkmadı. Devamında ikinci etapta çıkacak diye söyleniyor ama o da garanti değil tabii ki. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gittik, sorunumuzu anlattık. Oradan net bir cevap alamadık.

Yalnız Sayın Valimiz, Sanayi'nin boşaltılması için bir ay müddet vermiş. Eğer bu göç olursa biz tabii ki Hamit Memur'la birlikte ortada kalacağız. İş yerimiz yok, mülk sahibiyiz ve içinde faaliyet gösteriyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.

İkinci etap nasıl olacak? İkinci etapta şu an ihalesi bitmiş diyorlar ama daha başlamadılar. Büyük ihtimal bir buçuk yıl falan sürer. İnşaat var mı? Yok. İnşaat yok. Sadece ihalenin bittiğini söylediler. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ne yapacağız? İşi bırakacağız, gidip evde oturacağız ya da sayın valimiz bize bir yer gösterecek, orada faaliyete devam edeceğiz. Oto elektrik ve akü işi yapıyoruz.

Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim: Sanayi'de yıkılan, enkaz olan altı dükkanın iş yerlerinden biri benimki. Başvuru yaptığım zaman Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu sıralamayı mutlaka uygulayacağını söyledi. Önce yıkık olanlar, sonra ağır hasarlılar, sonra da diğer esnaflar, yani kiracılara verileceğini söylediler. Biz de bu şekilde başvurduk. Ama maalesef yıkık olanlar hiç göz önüne alınmadı. Sırayla herkese verdiler, biz de mağdur olduk. Şu an Yaprak Konteynerde kalıyoruz. Orada iş yerinde işimize devam ediyoruz."