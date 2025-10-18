Malatya Kayısısının Önemi vurgulandı: 'Bu değer tartışmaya açık değildir'

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Malatya kayısısı üzerinden yürütülen tartışmalara tepki göstererek, "Kayısı, Malatya'nın alın teridir, emeğidir, sabrıdır. Bu değer tartışmaya açık değildir" dedi.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Elazığ'dan gelen bazı açıklamalarda Malatya kayısısının gündeme getirilerek gereksiz tartışmalara yol açıldığını ifade etti. Dünya kayısısının kalbinin Malatya'da attığını belirten Özköse, bu gerçeğin ne tartışmalarla ne de siyasi söylemlerle değiştirilemeyeceğini söyledi.

"400 milyon dolarlık gelir, bir emeğin göstergesidir"

Malatya'nın her yıl yaklaşık 77 bin ton kuru kayısı ihraç ederek Türkiye ekonomisine 400 milyon dolara yakın katkı sağladığını söyleyen Özköse, "Bu rakamlar yalnızca bir meyveyi değil, bir şehrin üretkenliğini, alın terini ve marka değerini yansıtır. Her ihracat kalemi, Malatya çiftçisinin, ihracatçısının ve tüm Malatyalıların emeğini temsil eder" dedi.

"Kayısı siyasetin değil, Malatya'nın ortak onurudur"

Kayısının Malatya'nın kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Özköse, "Bu konu siyaset üstüdür, partiler üstüdür. Kayısı, Malatya'nın geçim kaynağı, yüz akı ve onurudur. Bu değeri tartışmaya açmak sadece Malatya'ya değil, Türkiye'ye haksızlıktır" şeklinde konuştu.

"Kimsenin emeğinde gözümüz yok ama emeğimizi küçümsetmeyiz"

Elazığ'ın Baskil ilçesinin sorunlarının kayısı üzerinden değil, işsizlik, göç ve tarımsal yatırımlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özköse, "Her şehrin kendine özgü sorunları vardır, bu sorunları birlikte çözmekten yanayız. Ama başkasının emeği üzerinden tartışma açmak doğru değildir" dedi.

"Malatya üretir, ihracat yapar, ülkesine kazandırır"

Malatya'nın geçmişte yaşanan depremler ve ekonomik zorluklara rağmen dimdik ayakta durduğunu belirten Özköse, "Bu şehir yıkılsa da ayağa kalkar. Malatyalı üretir, ihracat yapar, ülkesine kazandırır. Bizim gücümüz sözde değil, ürettiğimiz değerde gizlidir" ifadelerini kullandı.

"Tartışma değil, ortak üretim ve dayanışma istiyoruz"

Malatya İş İnsanları Platformu olarak tartışma değil, üretim, dayanışma ve ortak kalkınmadan yana olduklarını belirten Ahmet Özköse, "Malatya çalışmaya, üretmeye ve Türkiye'ye değer katmaya devam edecektir. Kayısıda, sanayide, tarımda ve üretimde Malatya'nın liderliği tartışılmazdır" diye konuştu - MALATYA