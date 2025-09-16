6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören demir yolu hatlarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları kapsamında Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı hizmete açıldı. 6 Şubat'tan sonra ilk kez yük treni geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından, 15 Eylül'de açılacağını duyurduğu Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında ilk tren hareket etti. Malatya'dan çeşitli malzemeler taşıyan yük treni İskenderun Limanına doğru yola çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin, 11 ilden geçen toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattında hasara neden olmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, hasar gören demir yolu hatlarının altyapı, üstyapı ile sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan yatırım miktarının 23,8 milyar lira olduğunu açıklamıştı.

Son olarak, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ demir yolu hattında da iki etap halinde devam eden çalışmalar sonrasında açıldığı duyuruldu. İlk etapta, sadece yük trenleri hizmete girdi. Yolcu taşımacılığının ise önümüzdeki günlerde hizmete girmesi bekleniyor.

Bölge lojistiğinin taşınması noktasında önemli bir yere sahip olan demir yolu hattının açılmasıyla taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacak. - ADIYAMAN