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Malatya'da TOKİ'nin 20 bin konut kampanyasında satışa sunulan bin konuttan sadece 39'u alıcı buldu

Malatya'da TOKİ'nin 20 bin konut kampanyasında satışa sunulan bin konuttan sadece 39'u alıcı buldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut kampanyası kapsamında Malatya'da satışa çıkarılan bin konuttan yalnızca 39'u satıldı. Deprem sonrası inşa edilen konutlar, üç farklı ödeme seçeneğine rağmen beklenen talebi görmedi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut kampanyası kapsamında Malatya'da satışa çıkarılan bin konuttan yalnızca 39'u alıcı buldu.

TOKİ, haziran ayı başında Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kurasız açık satış yöntemiyle vatandaşların başvurusuna açtı. Kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 tipindeki konutlar için üç farklı ödeme seçeneği sunuldu. Açık satış kampanyası kapsamında, Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen ancak hak sahipliği başvurusu yapılmadığı için boşta kalan bin konut da kurasız satış listesine dahil edildi. Kampanya kapsamında Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde satışa sunulan 3+1 tipi konutların fiyatları 3 milyon 383 bin lira ile 4 milyon 92 bin lira arasında belirlendi. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, kampanyanın başlamasının ardından geçen yaklaşık iki aylık sürede Malatya'da satışa sunulan bin konuttan yalnızca 39'u satıldı.

Üç farklı ödeme modeliyle satışa sunulmasına rağmen konutlara beklenen talebin oluşmadığı görüldü. Deprem sonrası inşa edilen ve hak sahipliği başvurusu yapılmayan konutların önemli bir bölümü ise halen alıcı bekliyor.

Kaynak: ANKA
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