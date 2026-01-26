Haberler

Malatya'da Tefecilik Operasyonunda Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da polis ekipleri, tefecilik yaptığı tespit edilen üç şüpheliye eş zamanlı operasyonda düzenledi. Şüpheliler, faiz karşılığında para vererek borçlu şahıslardan senet imzalatmış ve icra takibi başlatmışlar. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı, şüpheliler tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, kentte "tefecilik" suçunu işlediği belirlenen 3 şüpheliye ait 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin faiz karşılığında para verdikleri, bu kapsamda borçlu şahıslara senet imzalattıkları, daha sonra bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları tespit edildi. Şüphelilerin, tefecilik faaliyetlerini gizlemek amacıyla evrak üzerinde araç satışı yapılmış gibi göstererek yasal ticaret izlenimi oluşturdukları ve alacaklarını tahsil etmek amacıyla zor kullandıkları belirlendi.

Silah ve çok sayıda evrak ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet fişek, 1 adet laptop ve 1 adet bilgisayar kasası, borçlu şahıslara ait bilgilerin yer aldığı 2 adet ajanda ile alacak-verecek listeleri, borçlu şahıslara ait rehin evrakları, tapu evrakları ve satış sözleşmeleri, çok sayıda çek, çek koçanı ve senet ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket

Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı