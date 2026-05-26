Kurban Pazarında Pazarlık Çok, Satış Yok

Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanırken, besiciler artan maliyetler ve düşük fiyat teklifleri nedeniyle satışların beklenen seviyede olmadığını belirtti. Üreticiler, umutlarını bayramın birinci gününe bıraktı.

Haber/Kamere: Erdal Akbuğa

Pazarda kurbanlık satışı yapan besiciler, fiyatların normal seviyede olduğunu ancak vatandaşların düşük fiyat teklif ettiğini belirtti.

Bir yetiştirici, "Yoğunluk var ama alıcı yok. Mal gitmiyor, mal ayak altı olmuş. Kimse mal satamıyor. Müşteri geliyor, fiyat soruyor ama almıyor. 150 bine gidecek hayvana 100 bin lira teklif ediyorlar. Böyle giderse artık kimse hayvan beslemez. İlerleyen yıllarda kurbanda hayvan bulmak zor olur" dedi.

Bir başka üretici ise pazarda her bütçeye uygun kurbanlık bulunduğunu ifade ederek, "Biz hayvan getiriyoruz ama müşteri almıyor. Gelip 300 bin liralık hayvana 200 bin lira teklif ediyorlar. Almayıp gidiyorlar. Şu an fiyatlar normal. Her bütçeye göre kurbanlık var ama satışlar biraz durgun. Orta diyelim. Bugün 118 bin liraya düve sattık" diye konuştu.

Pazardaki yoğunluğun iyi olduğunu belirten başka bir besici de büyükbaş hayvanlara dikkati çekerek, "Hayvan çok, fiyatlar da uygun. Yıllardır Malatya'da bu işi yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de rekor bende. Şu an canlı ağırlığı 1 ton 200 kilonun üstünde hayvanım var" ifadelerini kullandı.

Artan yem maliyetlerinden yakınan üreticiler, emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi. Bir besici, "Biz başka bir şey istemiyoruz, sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bir torba yem olmuş bin lira. Bu hayvan 2 yıl ahırda kalıyor. Çocuk gibi bakıyoruz. Kurbancılardan ricamız emeğimizin hakkını vermeleri" ifadelerini kullandı.

Satışlarının kısmen iyi olduğunu belirten bir yetiştirici ise "Bugün 5-6 tane sattım, elimizde 3-4 tane kaldı. Hayvanımız 1 ton 200 kilo geldi. 420 bin lira fiyat istiyoruz, 400 bine bırakacağız" şeklinde konuştu.

Besiciler, bayramın ilk günüyle birlikte satışların artmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
