Malatya'da Konteyner İş Yerinde Yangın Çıktı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir konteyner iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, çevre esnafının müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı, sadece maddi hasar meydana geldi.
Malatya'da konteyner iş yerinde yangın
MALATYA - Malatya'da bir konteyner iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangın çevre esnafı tarafından söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan tavuk satışının yapıldığı bir iş yerinin baca kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın çevre esnafının müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangında işyerinde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel