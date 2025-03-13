Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi

Eurofighter alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz

Malatya'da Depremzedelere Gıda Yardımı Başladı

Malatya'da Depremzedelere Gıda Yardımı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB öncülüğünde Malatya'daki konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere 27 bin gıda paketi dağıtılmaya başlandı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yardımların devlet ve sivil toplum işbirliğiyle sürdüğünü belirtti.

Malatya'da, TOBB öncülüğünde yürütülen yardım kampanyası kapsamında 70'in üzerindeki konteyner kentte yaşayan depremzedelere 27 binin üzerinde gıda paketi dağıtılmaya başlanıldı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Devletimizin gücü ve sivil toplumun desteğiyle yaraları sarmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen yardım kampanyası kapsamında Malatya'daki konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere gıda kolileri ulaştırılmaya başlanıldı. MİAD Konteyner Kentte gerçekleşen dağıtım sırasında açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremin izlerini silmek için devletimizin yoğun mücadelesi sürüyor. TOBB da depremin ilk anından itibaren sahada aktif olarak yer alıyor. Gıda yardımları, çadır desteği ve konut projeleriyle süreci destekliyoruz. Bugün Malatya'da 70'in üzerindeki konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımıza 27 binin üzerinde gıda paketi ulaştırıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise devletin ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli çalışmasının önemine vurgu yaparak, "Bugün Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan ile birlikte TOBB'un gönderdiği yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla sahadayız. Depremden bu yana devletimiz tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Ancak odalarımızın ve borsalarımızın desteği bizler için çok kıymetli. Tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yardımların, Ramazan Bayramı öncesinde tüm konteyner kentlerdeki depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran penaltı
img

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
img

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.