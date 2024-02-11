Üye Girişi
Haberler

Malatya'da depremden etkilenen esnaflar ayakta kalmaya çalışıyor

Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da esnafların mücadelesi devam ediyor. Birçok esnafın işyerleri yıkıldı veya hasar gördü. Ancak, esnaflar gelecek için umutlu ve yeni çarşı çalışmalarının tamamlanmasını bekliyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da esnafın ayakta kalma mücadelesi sürüyor. Kentte yaklaşık 40 yıldır esnaflık Mehmet Gönültaş, her şeye rağmen ocaklarının tüttüğünü belirterek gelecek için umutlu olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya'da yaklaşık 19 bin esnaf etkilendi. Binlerce esnaftan bir kısmının işyerleri yıkılırken, bir kısmının ise hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Depremlerin ardından kent geleninde yaraların hızla sarılmaya başlanıldığı Malatya'da esnaflar için muhtelif bölgelerde konteyner çarşılar oluşturulurken, yeni çarşı çalışmalarına ise hız verildi.

Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Mahallesi Buhara bulvarı üzerinde oluşturulan "Ankara Çarşısı'nda" bir süredir faaliyet göstermeye başlayan kentte yaklaşık 40 yıldır esnaflık yapan Mehmet Gönültaş ise her şeye rağmen ocaklarını tüttüğünü belirterek gelecek için umutlu olduklarını söyledi.

"Ocaklarımız tütüyor"

1987 yılından buyana kent merkezinde esnaflık yaptığını kaydeden Mehmet Gönültaş, "Ayakta kalabilmek için bir düzenimizin olması gerekiyor. Bu anlamda oluşturulan "Ankara Çarşısı'nda çay ocağı işletmeciliği yaparak geçimizi sağlamaya çalışıyoruz. 140 esnafın faaliyet gösterdiği çarşının oluşturulmasına katkı veren herkes teşekkür ediyoruz. Yeni çarşı çalışmaları da sürüyor. Çalışmaların hızla tamamlanarak esnafın eski düzenine dönmesini bekliyoruz, hepimizin temennisi Malatya'yı eski hali ile görmek" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Malatya Ankara Malatya Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne? Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Anneler günü ne zaman 2024? Bu yıl anneler günü hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak? Berat kandili ne zaman 2024? Berat kandili bu yıl hangi tarihe denk geliyor? Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title