Mahallemde Maç Var Turnuvası Şampiyonu Fatih Mahallesi Oldu

Mahallemde Maç Var Turnuvası Şampiyonu Fatih Mahallesi Oldu
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Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahallemde Maç Var Turnuvası'nın 2. sezonunun şampiyonu Fatih Mahallesi takımı oldu. Finalde Şemikler takımını 3-2 mağlup eden Fatih, kupasını Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un elinden aldı.

- Mahallemde Maç Var'ın şampiyonu Fatih oldu

DENİZLİ - Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve yeni arkadaşlıklar edinmesi amacıyla düzenlenen Mahallemde Maç Var Turnuvası'nın 2. sezon şampiyonu Fatih Mahallesi takımı oldu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş insanlarının destek verdiği Mahallemde Maç Var projesi bu yılda başarıyla sonlandı. 2. sezonu düzenlenen turnuvada bu sezon 8 gruptan 51 takım sahada ter döktü. Mahalle muhtarlarının kulüp başkanı, Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiserlerin ve atanan antrenörlerin teknik direktörlük yaptığı takımlar kentte 10 farklı sahada kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın final müsabakası ise geniş protokol katılımıyla Doğan Seyfi Atlı Stadında oynandı. FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği müsabakanın seremonisinde ise özel çocukların yer alması dikkatlerden kaçmadı. Şemikler mahalle takımını 3-2 mağlup eden Fatih mahalle takımı şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu. Turnuvayı ikincilik ile tamamlamanın hüznünü yaşayan Şemikler takımını Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç teselli etti. Şampiyon Fatih takımına kupalarını ise Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun verdi.

Final törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11. Piyade Tugay Komutanlığı Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, teknik direktör Mesut Bakkal, il protokolü, destek veren kurum ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - Yerel
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