Maden-İş Sendikası Batı Anadolu Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Maden-İş Sendikası Batı Anadolu Şubesi, 13. Olağan Genel Kurulu'nu Tunçbilek'teki hizmet binasında gerçekleştirdi. Toplam 133 delegenin oy kullandığı kongrede, tek liste ile girilen seçimde mevcut başkan Yusuf Yaman ve yönetimi güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

Dört yılda bir yapılan genel kurula, Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da katıldı. Akçul, konuşmasında Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiyi rahmetle andı.

Yeniden başkan seçilen Yusuf Yaman ise birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yaman, "Hakkaniyetle işçi kardeşlerimizin hakkını savunuyoruz. Kömür sahaları bizim ekmek teknemiz," dedi. Yaman, işçilere verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "İşçi kardeşim kendisine ne görev verilirse yapacak. Sekiz saat devletimize hizmet etmekle mükellef" şeklinde konuştu. Yaman, işçilerin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kongreye, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, CHP İlçe başkanı Galip Savaş, GLİ yöneticileri, sendika temsilcileri ve çok sayıda maden işçisi katıldı. - KÜTAHYA