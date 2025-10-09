Lüks Kruvaziyer 'Seven Seas Voyager' Alanya Limanı'na Geri Döndü

Bahama bandıralı 'Seven Seas Voyager' adlı lüks kruvaziyer, 677 yolcusu ve 447 mürettebatıyla 2 sene sonra tekrar Alanya limanına demir attı.

Akdeniz'in önemli turizm bölgelerinden olan Antalya'nın Alanya ilçesine sabah saatlerinde Bahama bandıralı 'Seven Seas Voyager' isimli lüks kruvaziyer gemisi geldi. Limana demir atan yolcu gemisinde 677 yolcu ve 447 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının ABD vatandaşı olduğu öğrenildi. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Rodos'tan gelen lüks kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 19.00 sıralarında Limasol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. - ANTALYA