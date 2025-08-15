Liman İş Sendikası, İşten Çıkarılan Üyesine Destek İçin Gemlik Limanı'nda Toplandı

Liman İş Sendikası, İşten Çıkarılan Üyesine Destek İçin Gemlik Limanı'nda Toplandı
Liman İş Sendikası Gemlik Şube Başkanı Ahmet Göral ve sendika üyeleri, işten atılan Hüseyin Öztürk'e destek vermek amacıyla Gemlik Limanı'nda bir araya geldi. Sendika, işin durduğunu ve işçi direnişinin başladığını açıkladı.

Liman İş Sendikası Gemlik Şube Başkanı Ahmet Göral ve sendika üyeleri, Rodaport'ta işten atılan Hüseyin Öztürk'e destek olmak için limanda bir araya geldi. Görül, Gemlik limanında işin durduğunu açıkladı.

Liman İş Sendikası Gemlik Şube Başkanı Ahmet Göral, işten atılan Hüseyin Özkurt ile birlikte Gemlik limanında açıklama yaptı. Liman sahasında işin durduğunu, sendikanın yetkili sendika olduğunu ifade eden Görül, "Rodaport limanında 1 yıldır sendikal örgütlenme süreci yaşıyorduk. Bugün itibarıyla işletmenin süreci baltalamak adına bir arkadaşımızı işten çıkardılar. İçeride taşeron grupları çalıştırmaya başladılar. İçerideki arkadaşlarımız işi kestiler. Biz de burada nöbetteyiz. Burada bir işçi direnişi söz konusudur. İnsanların sendikal örgütlenmesini çekemeyen bir işletme söz konusudur. Bu hamle bizleri üzmektedir. İşten çıkarılan arkadaşımızın işe geri alınmasını istiyoruz. İşletmenin sendikal süreci baltalamamasını istiyoruz. Biz bakanlık tarafından olumlu yetkiyi aldık. İşletme sadece süreci uzatmaktadır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
