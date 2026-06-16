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Rekabet Kurumu'ndan lastik devlerine milyarlarca liralık rekabet ihlali cezası

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Rekabet Kurumu, otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına fiyat uyumu ve rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 3 milyar 633 milyon lira para cezası verdi. En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lirayla Brisa'ya kesildi.

Rekabet Kurumu tarafından otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira para ceza verildi.

Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına; fiyatlarda uyumlu eylemde bulunmak, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek ve iş gücü piyasasına yönelik uygulamaları nedeniyle toplam 3 milyar 633 milyon liralık ceza verildi. En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verilirken onu 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental izledi. Yerli lastik markası Petlas'a ise yaklaşık 397 milyon lira idari para cezası kesildi. Petlas'ı, 361 milyon liralık cezayla Hankook takip ederken; Pirelli'ye 292 milyon lira ve Prometeon'a da 206 milyon lira, Michelin'e 185 milyon lira ceza uygulandı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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