Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı 2. dönem başarılı projeler açıklandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" kapsamında ikinci dönemde desteklenecek başarılı projeler açıklandı.

Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı ikinci dönem kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. KUZKA tarafından 09 Şubat 2026 tarihinde ilan edilen "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" kapsamında ikinci dönem başvurusu alınan projelerden toplam 5 proje desteklenmeye hak kazandı.

Program kapsamında KUZKA tarafından, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden gelen başarılı projelere, yerel ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaştırılması, ahşap restorasyonu, yapay zeka ile tıbbı aromatik bitkilerin analizi gibi konularda danışmanlık desteği sağlanacak. Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor.

Proje başvuruları 31 Aralık'a kadar devam edecek

KUZKA "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" 2026 yılı 31 Aralık son gününe kadar proje başvuruları için açık tutulacak. İki aylık (Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık) dönemler şeklinde projelerin kabul edildiği programda, dönem sonlarında değerlendirme süreçleri tamamlanarak başarılı projeler ilan ediliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı