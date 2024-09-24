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Kuyucak'ta ÇKS Kullanıcı Sözleşmeleri İmzalandı

Kuyucak'ta ÇKS Kullanıcı Sözleşmeleri İmzalandı
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Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası arasında imzalanan sözleşmelerle, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri ziraat odaları tarafından yürütülecek. Yeni düzenleme, üreticilerin işlemlerini hızlandırarak daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası arasında ÇKS kullanıcı sözleşmeleri imzalandı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan protokol gereği, ÇKS dosya kabulleri ve veri girişlerinin ziraat odaları tarafından yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kuyucak Ziraat Odası arasında ÇKS kullanıcı sözleşmeleri imzalandı.

Yeni düzenleme ile birlikte üreticilerin işlemleri daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilecekken, ziraat odalarının desteği ile çiftçilere daha iyi hizmet sunulması hedefleniyor.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üreticiler, ÇKS başvurularını doğrudan ziraat odasına yapacak ve dosyaların sisteme girişleri oda personelince gerçekleştirilecek. Ürün değişikliği işlemleri de yine ziraat odası personeli tarafından yapılacak. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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