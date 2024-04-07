Kütahya Valisi Musa Işın, Andız Mahallesi'ni ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Merkeze bağlı Andız Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Işın, vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi.

Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirten Vali Işın, "Allah, oruçlarımızı kabul etsin. Ramazan ayı; rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu mübarek ayın, hem köyümüz hem de ilimiz için bereket, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ederim. Allah, bizlere nice bayramlar nasip etsin. Büyüklerimize selamımı iletin" dedi. - KÜTAHYA