Kütahya Tasarım Teknokent, OSB Yönetimi ile İş Birliği Fırsatlarını Değerlendirdi

Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, Teknokent bünyesindeki firmaların tanıtımını yapmak ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetimi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yıldırım ve Bölge Müdürü Murat Demir hazır bulundu. Görüşmede, Teknokent firmalarının potansiyel katkıları, sanayi ile iş birliği imkanları ve bölgenin gelişimine yönelik projeler ele alındı.

Kütahya Tasarım Teknokent, yerel sanayi kuruluşları ile iş birliğini artırarak bölgesel kalkınmaya destek olmayı hedefliyor. - KÜTAHYA