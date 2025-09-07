Kütahya Şeker Fabrikası'ndaki Grev Sonlandı, Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kütahya Şeker Fabrikası'nda 30 Ağustos'ta başlayan grev, işçi ve işveren arasında varılan anlaşmayla sona erdi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) öncülüğünde yürütülen görüşmeler sonucunda, 2025-2027 dönemini kapsayan 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 6 Eylül 2025'te imzalandı.

Şeker-İş'ten yapılan açıklamada, imzalanan sözleşmenin yalnızca işçilerin ekonomik haklarını güvence altına almakla kalmayıp, emeğin değerini teslim eden ve işçi-işveren uzlaşı kültürünü güçlendiren bir adım olduğu vurgulandı.

Sendika, sözleşmenin Kütahya Şeker Fabrikası çalışanlarına, teşkilata, şeker sanayisine ve ülke çalışma hayatına hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA