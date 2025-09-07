Haberler

Kütahya Şeker Fabrikası'ndaki Grev Sonlandı, Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Şeker Fabrikası'nda 30 Ağustos'ta başlayan grev, işçi ve işveren arasında varılan anlaşmayla sona erdi. Şeker-İş sendikasıyla imzalanan 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, işçilerin ekonomik haklarını güvence altına alırken işçi-işveren uzlaşı kültürünü de güçlendiriyor.

Kütahya Şeker Fabrikası'nda 30 Ağustos'ta başlayan grev, işçi ve işveren arasında varılan anlaşmayla sona erdi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) öncülüğünde yürütülen görüşmeler sonucunda, 2025-2027 dönemini kapsayan 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 6 Eylül 2025'te imzalandı.

Şeker-İş'ten yapılan açıklamada, imzalanan sözleşmenin yalnızca işçilerin ekonomik haklarını güvence altına almakla kalmayıp, emeğin değerini teslim eden ve işçi-işveren uzlaşı kültürünü güçlendiren bir adım olduğu vurgulandı.

Sendika, sözleşmenin Kütahya Şeker Fabrikası çalışanlarına, teşkilata, şeker sanayisine ve ülke çalışma hayatına hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! Bu kez isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürültüyü 'mama kabı devrildi' zannettiler, acı gerçek sabah ortaya çıktı

Gürültüyü "mama kabı devrildi" sandılar, acı gerçek sabah ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.