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Kütahya OSB Yönetim Kurulu Projeleri İnceledi

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, bölgede devam eden projeleri yerinde incelemek üzere bir teknik gezi düzenledi. Gezi kapsamında, 21. cadde, yeni nizamiye kapıları, yükleme merkezi, Kütahya OSB atık su arıtma tesisi ve Rıza Güral Caddesi asfalt çalışmaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, bölgede devam eden projeleri yerinde incelemek üzere bir teknik gezi düzenledi. Gezi kapsamında, 21. cadde, yeni nizamiye kapıları, yükleme merkezi, Kütahya OSB atık su arıtma tesisi ve Rıza Güral Caddesi asfalt çalışmaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Genel saha incelemelerine; Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, Zeyit Damar, Fatih Karabulut katıldı. Bölge Müdürü Tunahan Ergin, yapılan teknik gezide Yönetim Kurulu'na projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, yapılan saha incelemesi sonrasında; "Bugünkü saha incelememizde, sanayi bölgemizin önemli projelerini yakından gözlemleme fırsatı bulduk. yeni açmış olduğumuz 21. cadde düzenleme çalışmaları, iki yeni nizamiye kapıları inşaatı, yükleme merkezi, atık su arıtma tesisi ve Rıza Güral Caddesi asfalt çalışmaları gibi çeşitli alanlarda yürütülen projeleri detaylı bir şekilde değerlendirdik. Projelerin ilerleyişi ve mevcut durumu hakkında Bölge Müdürümüz ve teknik ekiplerden bilgi aldık ve memnuniyetle gördük ki, projeler planlandığı şekilde ilerliyor ve zamanında tamamlanma yolunda ilerliyorlar. Görüşmüş olduğumuz teknik detaylar ve projelerin mevcut durumu, gelecek dönemde yapılacak çalışmaların planlanması açısından bize önemli bir yol haritası çizdi. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak, şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, sanayi bölgemizin rekabet gücünü artıracak ve bölge ekonomisinin gelişimine önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teknik gezinin ardından Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Mayıs ayı ilk Yönetim Kurulu Toplantısı Tolga Eskioğlu başkanlığında gerçekleşti. Saha incelemeleri ve gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde toplantı son buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Rıza Güral Kütahya OSB Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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