Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Albayrak'tan Kütahya OSB Yönetim Kurulu'na ziyaret
Kütahya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek sanayi faaliyetleri ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Kütahya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Aralık ayının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette; Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskiöğlu, Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin hazır bulundu.
Ziyaret kapsamında, bölgedeki sanayi faaliyetleri, yatırımlar ve OSB'nin yeni dönem hedeflerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. İl Müdürü Albayrak, sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve yatırımcıların ihtiyaçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaretin sonunda Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskiöğlu, İl Müdürü Mehmet Albayrak'a Kütahya'ya özgü çini tabak takdim ederek nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA