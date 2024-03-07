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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğüne Tuncay Yakın atandı

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Tuncay Yakın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik Orman İşletme Müdürü iken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü görevine atandı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Yakın'ı makamında ziyaret ederek tebrik etti ve başarılar diledi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü görevine atanan Tuncay Yakın yeni görevine başladı.

Tuncay Yakın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik Orman İşletme Müdürü iken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü görevine atandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Şube Müdürü Tuncay Yakın'ı makamında ziyaret ederek tebrik etti ve başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Bölge Müdürü Erdal Dingil'e Bölge Müdür Yardımcısı Taner Nişancı, Personel Şube Müdürü Hüseyin Yaşar ve Kütahya Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Levent eşlik etti. Makine İkmal Şube Müdürlüğü görevine atanan Tuncay Yakın, Bölge Müdürü Erdal Dingil ve yönetim kadrosuna ziyaretleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Makine İkmal Şube Müdürlüğü Kütahya Bilecik Bursa Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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