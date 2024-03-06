Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde Ödül Töreni

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde, uzun yıllar boyunca faaliyet gösteren, istihdam oluşturan ve kadın istihdamına önem veren firmalar, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu sonrası düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Törende, 5, 10 ve 20 yıl üzeri süredir Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların yöneticilerine özel plaketler sunuldu. Ayrıca, bölgedeki işletmeler arasında en fazla istihdam ve en fazla kadın istihdam sağlayan firmalara da özel olarak plaketleri takdim edildi.

5 yıl ve üzeri faaliyet gösteren Ant Porselen, Düzeltaş Mermer, H. Sena Gıda, Has Pınar İnşaat, Intersac Denim Kimyasalları, Ref-San İzolasyon ve Şerefhan Plastik firmalarına ödüllerini Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karabulut ve Mehmet Kamil Olçar takdim etti.

10 yıl ve üzeri faaliyet gösteren Acar Frit Masse, Otağ İnşaat, Acar Plastik Geri Dönüşüm, Seher Mensucat ve Tulu Porselen firmalarına ödüllerini Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ölçar takdim etti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde en çok istihdam sağlayan Gürok Turizm ve Madencilik, Martur Fompak Holding ve Ünsa Madencilik firmalarına ve en çok kadın istihdam sağlayan Martur Fompak Holding firmasına ödüllerini Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu takdim etti.

Son olarak Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 6. Olağan Genel Kurulu'na katkılarından dolayı Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerine, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. - KÜTAHYA