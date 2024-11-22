Kütahya'nın Turizm Potansiyeli ve Gelişim Projeleri Görüşüldü

Kütahya Valisi Musa Işın, Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Cafer Küçük ve dernek yönetimi ile bir araya geldi. Görüşmede, Kütahya'nın turizm potansiyeli ve bu alandaki gelişim çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda dernek yönetimi, yürüttükleri çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Vali Musa Işın, Kütahya'nın tarihi ve kültürel kimliğiyle yeniden inşa edilmesinin önemine değinerek, özellikle Yoncalı'nın termal turizm potansiyelini artıracak projelerin gerekliliğini vurguladı.

Vali Işın, Yoncalı'nın Türkiye'nin önemli termal sağlık merkezlerinden biri olduğunu belirterek, bölgenin daha yaşanabilir bir turizm kasabasına dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda, Yoncalı için bir master plan hazırlanmasının elzem olduğunu söyleyen Işın, "Birinci hedefimiz, bu şehri tarihi kimliği ve kişiliğiyle yeniden inşa etmek. Yoncalı için gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Kütahya'nın turizm sektöründe daha güçlü bir konuma ulaşması için yapılacak projelerin planlandığını belirten Vali Işın, Termal Sağlık ve Turizm Derneği'ne bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Toplantının, Kütahya'nın turizm potansiyelini harekete geçirecek somut adımlar atılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. - KÜTAHYA