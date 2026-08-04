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Kütahya yurt hizmetlerinde Türkiye ikincisi oldu

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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 81 İl Performans Karnesi'nde yurt hizmetlerinde 2'nci, spor hizmetlerinde 6'ncı sırada yer aldı. Müdürlük, gençlik ve spor alanlarındaki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 döneminde yürüttüğü çalışmalarla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan 81 İl Performans Karnesi'nde önemli başarılar elde etti. Müdürlük, yurt hizmetlerinde Türkiye ikincisi olurken, spor hizmetlerinde altıncı sıraya yerleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, spor hizmetlerinden gençlik çalışmalarına, yurt hizmetlerinden spor tesislerine kadar birçok alanda binlerce vatandaşa hizmet sunulduğu belirtildi. Açıklamada, gençlerin ve sporcuların gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Müdürlük, sporcu sayılarının artırılması, gençlik merkezlerine üye kazandırılması, yurtlarda öğrencilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve spor tesislerinin daha etkin kullanılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Bu çalışmaların sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı 81 İl Performans Karnesi'nde Kütahya, yurt hizmetlerinde Türkiye 2'ncisi, spor hizmetlerinde 6'ncı, eğitim, araştırma ve koordinasyon alanında 12'nci, gençlik hizmetlerinde ise 25'inci sırada yer aldı.

İl Müdürlüğü açıklamasında, elde edilen başarının gençlere yönelik hizmetlerin bir göstergesi olduğu belirtilerek, "Her başarı, gençlerimiz için atılan yeni bir adım; her hizmet ise güçlü bir geleceğe yapılan yatırımdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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