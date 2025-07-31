Kütahya'da Yeni Fitness Salonu Açıldı

Kütahya'da spor yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan fitness salonu, TOKİ Akkent Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı ve protokol üyeleri katıldı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen kurdele kesimiyle salon, resmi olarak hizmete sunuldu.

Modern ekipmanlarla donatılan, konforlu ve sporcu dostu yapısıyla dikkat çeken salonun her yaştan vatandaşa hitap edeceğini belirten İl Müdürü Bülent Küçük, şunları söyledi:

"Kütahya'mıza kazandırdığımız yeni fitness salonumuz, spora gönül veren herkesi bekliyor. Gençlerimizin ve halkımızın daha aktif, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sporun şehri Kütahya'da her adım sağlık, her nefes spor."

Yeni fitness salonunun, Kütahya'da sporun kalbinin atacağı merkezlerden biri olması hedefleniyor. - KÜTAHYA