Kütahya'da İşgücü Uyum Programı İçin Kura Çekimi Yapıldı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Dumlupınar Kapalı Spor Salonu Genç Ofis'te, İş Kurumu iş birliğiyle yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında katılımcıların belirlenmesine yönelik kura çekimi gerçekleştirildi.

Yapılan kura sonucunda, asil listede yer alan katılımcılar 4 Ağustos 2025 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında 9 ay sürecek programa dahil olacak. Asil liste ve belge teslimiyle ilgili detayların Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayımlandığı bildirildi.

Yetkililer, programa katılan tüm vatandaşlara sürecin hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA