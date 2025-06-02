Kütahya'da Hastane Taşeron Çalışanları Maaşlarını Alamayınca Eylem Yaptı

Kütahya'da Hastane Taşeron Çalışanları Maaşlarını Alamayınca Eylem Yaptı
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde 2 aydır maaş almadıkları için taşeron firma çalışanları eylem yaptı. Güvenlik tedbirleri alınan protestoda, işçiler taleplerinin karşılanmasını istedi.

Kütahya'da hastane yemekhanesi taşeron çalışanlarından eylem

KÜTAHYA - Kütahya Şehir Hastanesi'nde taşeron firma çalışanları, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İşletmeciliğini Güriş firmasının yaptığı hastanenin taşeron çalışanı yaklaşık 110 işçi, 2 aydır maaş alamadıklarını belirterek alkışlı eylem yaptı. Eylem sırasında işçiler hastanedeki görevlerini bırakıp topluca bir süre protestolarını sürdürdü. Polis ekipleri, güvenlik tedbirleri alırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Hastanenin taşeron işçileri, yaşadıkları durumu şu sözlerle dile getirdi:

"Bizler 2 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Güriş şirketi, bağlı bulunduğumuz alt taşeron firmasına 3 aydır ödeme yapmıyor. Buna rağmen alt taşeron firmalar bir süre maaşlarımızı ödemeye devam etti, ancak artık bu da mümkün olmadı. Alt iş verenlerin dayanacak gücü kalmadı. Problem işletmeci firmasında."

İşçiler, taleplerinin karşılanmasını beklerken, eylemlerini bir süre sonra sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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