Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Anadolu Halı Sahası Yenilendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve Gençlik Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, Kütahya Anadolu Aile Derneği bünyesinde yenilenen Anadolu Halı Sahası'nı ziyaret etti ve devam eden sportif etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve Gençlik Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, Kütahya Anadolu Aile Derneği bünyesinde yenilenen Anadolu Halı Sahası'nı ziyaret etti ve devam eden sportif etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Vali Işın yaptığı açıklamada, "Çocukların eğlenebileceği, dinlenebileceği ve keyif alabileceği zaman ayırmak lazım. Sürekli monoton bir eğitim verildiğinde çocuklar için süreç çekici olmaktan çıkar, dikkatleri dağılmaya başlar. Dolayısıyla çocukların dikkatini çekebilecek etkinliklere zaman ayırmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Programın, Kütahya Aile Derneği bünyesinde olan Anadolu Halı Sahası'nda yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapma amacıyla düzenlendiğini söyleyen Anadolu Aile Derneği Başkanı Ahmet Dalgıran, "Şu an halı sahamızda Konyaspor Futbol Okullarımız var, Termikspor ve Bahçelievler Spor Kulübü var. Ayrıca yaz Kur'an kurslarımız var. Halı sahamızın halısı değişti, çocuklarımız bu imkanlardan daha güzel bir şekilde faydalanmaktadırlar. Bu noktada vekillerimize, Valimize ve Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Çağlar Bayırcı Milletvekili Musa Işın AK Parti Gençlik Spor Yerel Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Lille kim elendi? Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Ferdi Kadıoğlu ransfer oldu mu? EXXEN 2 kişi kullanabilir mi (FENERBAHÇE LİLLE)? Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)? Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı? EXXEN canlı maç izle! CANLI ANLATIM (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title