Haberler

Kütahya'da 2025-2026 Bütçe Planları Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, 2025 yılı için 1 milyar 680 milyon TL, 2026 yılı içinse 2 milyar 200 milyon TL bütçe planlandığını açıkladı. Kırsal hizmetler ve su projelerine öncelik verileceğini vurguladı.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin bütçe, yatırım planları ve kırsal hizmetler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özcura, 2025 yılı için belirlenen 1 milyar 680 milyon TL'lik bütçenin, ek ödeneklerle birlikte 1 milyar 982 milyon TL olarak kapatıldığını söyledi.

2026 yılı için 2 milyar 200 milyon TL bütçe belirlediklerini ifade eden Özcura, bunun yüzde 40'ının yatırıma ayrıldığını vurguladı. Muammer Özcura, 2026 yılı içerisinde de ek ödenek geleceğini öngördüklerini belirterek, Valilik, milletvekilleri ve teşkilatların destekleriyle Kütahya'ya hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Kırsal bölgelerde yaşanan kuraklığın bazı köyleri olumsuz etkilediğini belirten Muammer Özcura, yaklaşık 10 köyde taşımalı içme suyu ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

"Akdağ'dan cazibeyle gelen sularda kuraklığa bağlı kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle sondaj noktalarını belirledik. İlk önceliğimiz su sorununu tamamen çözmek" diyen Özcura, yıl sonuna kadar birçok köyde su bağlantılarının tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yol çalışmaları devam edecek

Su projelerinin ardından, grup yolları başta olmak üzere ihtiyaca göre köy yollarının bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüleceğini belirten Muammer Özcura, hiçbir köyün ulaşım konusunda sorun yaşamadığını vurguladı.

Ayrıca, genişletme, sıcak asfalt (BSK) uygulamaları ve zamanını dolduran altyapı ile kanalizasyon hatlarının yenilenmesinin de programda yer aldığını söyledi.

"Siyasi ayrım yok, talepleri ortak akılla çözüyoruz"

İl Genel Meclisinin başkan dahil 37 üyeden oluştuğunu belirten Muammer Özcura, tüm siyasi partilerin kırsal ihtiyaçları ortaklaşa değerlendirdiğini anlatarak, "2025 yılında özellikle su ihtiyaçları konusunda hiçbir gecikme yapmadan çözüm ürettik. Talepleri nüfus ve ihtiyaç önceliğine göre ele alıyoruz. Siyasi bölge ayrımı yapmadan idaremizle birlikte çözüm için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kararlarımız yüzde 100 oy birliği ile alınıyor"

Özcura, İl Genel Meclisinde uyumlu bir çalışma ortamı bulunduğunu belirterek, şu sözleri dile getirdi:

"Kütahya'da alınan kararların tamamı oy birliğiyle geçiyor. CHP, Yeniden Refah ve Cumhur İttifakı üyeleri birlikte karar alıyor. 2025 yılında muhalefet şerhi koyulan bir kararımız olmadı. Hizmeti, ihtiyacı ve vatandaşın yararını siyasi tartışmaların üzerinde tutuyoruz." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti

Şüpheli şekilde ölen üniversiteli Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti
Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı

Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı
Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu

Arsa değerinin en çok arttığı 10 kenti tahmin dahi edemeyeceksiniz
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.