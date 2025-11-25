Kütahya'da 2025-2026 Bütçe Planları Açıklandı

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin bütçe, yatırım planları ve kırsal hizmetler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özcura, 2025 yılı için belirlenen 1 milyar 680 milyon TL'lik bütçenin, ek ödeneklerle birlikte 1 milyar 982 milyon TL olarak kapatıldığını söyledi.

2026 yılı için 2 milyar 200 milyon TL bütçe belirlediklerini ifade eden Özcura, bunun yüzde 40'ının yatırıma ayrıldığını vurguladı. Muammer Özcura, 2026 yılı içerisinde de ek ödenek geleceğini öngördüklerini belirterek, Valilik, milletvekilleri ve teşkilatların destekleriyle Kütahya'ya hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Kırsal bölgelerde yaşanan kuraklığın bazı köyleri olumsuz etkilediğini belirten Muammer Özcura, yaklaşık 10 köyde taşımalı içme suyu ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

"Akdağ'dan cazibeyle gelen sularda kuraklığa bağlı kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle sondaj noktalarını belirledik. İlk önceliğimiz su sorununu tamamen çözmek" diyen Özcura, yıl sonuna kadar birçok köyde su bağlantılarının tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yol çalışmaları devam edecek

Su projelerinin ardından, grup yolları başta olmak üzere ihtiyaca göre köy yollarının bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüleceğini belirten Muammer Özcura, hiçbir köyün ulaşım konusunda sorun yaşamadığını vurguladı.

Ayrıca, genişletme, sıcak asfalt (BSK) uygulamaları ve zamanını dolduran altyapı ile kanalizasyon hatlarının yenilenmesinin de programda yer aldığını söyledi.

"Siyasi ayrım yok, talepleri ortak akılla çözüyoruz"

İl Genel Meclisinin başkan dahil 37 üyeden oluştuğunu belirten Muammer Özcura, tüm siyasi partilerin kırsal ihtiyaçları ortaklaşa değerlendirdiğini anlatarak, "2025 yılında özellikle su ihtiyaçları konusunda hiçbir gecikme yapmadan çözüm ürettik. Talepleri nüfus ve ihtiyaç önceliğine göre ele alıyoruz. Siyasi bölge ayrımı yapmadan idaremizle birlikte çözüm için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kararlarımız yüzde 100 oy birliği ile alınıyor"

Özcura, İl Genel Meclisinde uyumlu bir çalışma ortamı bulunduğunu belirterek, şu sözleri dile getirdi:

"Kütahya'da alınan kararların tamamı oy birliğiyle geçiyor. CHP, Yeniden Refah ve Cumhur İttifakı üyeleri birlikte karar alıyor. 2025 yılında muhalefet şerhi koyulan bir kararımız olmadı. Hizmeti, ihtiyacı ve vatandaşın yararını siyasi tartışmaların üzerinde tutuyoruz." - KÜTAHYA