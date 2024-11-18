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Kütahya'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları Başladı

Kütahya'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları Başladı
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Kütahya'da, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları müsabakaları düzenlenen törenle başladı. Törende katılımcılar ve sporcular coşkulu anlar yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahya'nın 'spor şehri' olma hedefini vurguladı.

Kütahya'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları müsabakaları, düzenlenen törenle başladı.

Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Şube Müdürü Ali Sezer, antrenörler ve sporcu öğrenciler katıldı. Törende sporcuların coşkusu ve katılımcıların destek mesajları dikkat çekerken, açılışın ardından gençler basketbol, yıldızlar voleybol, yıldızlar ve gençler futbol, küçükler ve yıldızlar hentbol, gençler halter ve judo müsabakaları gerçekleştirildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, konuşmasında lisanslı sporcu sayısındaki artışa vurgu yaparak, Kütahya'yı "spor şehri" haline getirme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti. Küçük, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Kütahya Valisi Musa Işın ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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