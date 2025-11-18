Kütahya Antika Sektöründe Öne Çıkıyor

Kütahya Antikacılar Odası Başkanı Adem Akgün, düzenlenen mezatların yoğun ilgi gördüğünü belirterek, antika sektöründe Kütahya'nın Türkiye genelinde önemli bir konuma ulaştığını söyledi.

Akgün, mekanlarında pazartesi, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez mezat düzenlediklerini ifade etti. Katılımın özellikle şehir dışından yoğun olduğunu vurgulayan Akgün, "Birçok ilden misafir geliyor. Açık artırma usulü gerçekleştirdiğimiz mezatlar nezih ve aile ortamına uygun bir mekanda yapılıyor" dedi.

Kütahya'nın antika konusunda ülke genelinde adından söz ettirdiğini belirten Akgün, " Kütahya, artık antika alanında bir sektör haline geldi. Pazarımız ve mezatlarımız Türkiye'nin birçok yerinde konuşuluyor" diye konuştu.

Her ayın dördüncü haftasında kurulan Kütahya Antika Pazarı'na da yoğun ilgi olduğunu söyleyen Akgün, tüm antikaseverleri şehre davet etti. Mezatlarda sergilenen ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığını belirten Akgün, Osmanlı dönemi eserleri, pirinç ve bakır objeler, gümüş eşyalar gibi çok sayıda antika parçanın alıcı bulduğunu dile getirdi. Ak gün, ürünlerin büyük bölümünün mezatlarda kısa sürede satıldığını kaydetti.

Akgün, "Türkiye genelindeki tüm mezatçı ve antikacı dostlarımızı Kütahya'ya, bu nezih ve samimi ortama bekliyoruz. Birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir aile ortamı var" diyerek çağrıda bulundu. - KÜTAHYA