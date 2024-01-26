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Kuşadasıspor Stadı Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı

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Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadasıspor'un maçlarını oynadığı Özer Türk Stadı'nda başlatılan bakım ve onarım çalışması tamamlandı. Stadın soyunma odaları yenilendi ve protokol tribünü genişletildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadasıspor'un maçlarını oynadığı Özer Türk Stadı'nda Başkan Ömer Günel'in talimatıyla başlatılan bakım ve onarım çalışması tamamlandı. Bu kapsamda stadın soyunma odaları baştan sona yenilenirken protokol tribünü de genişletildi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, 29 puanla 2'inci sırada yer alan Kuşadasıspor'un 28 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Belediye Kütahyaspor ile evinde oynayacağı maç öncesi Özer Türk Stadı'nda Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmada, ekipler tarafından stadın soyunma, hakem ve doping kontrol odaları ve duşları yenilendi. Ayrıca odalardaki eskiyen zemin, fayans ve kullanılan mobilyalar değiştirildi. Basın mensupları için konforlu bir şekilde çalışabilecekleri ayrı bir odanın da yapıldığı çalışmada, protokol tribünü sağ ve sol cephesinden 3 metre genişletilerek 64 koltuk daha ilave edildi.

Kuşadasıspor'da yönetim, Başkan Ömer Günel'e bugüne kadar kulübe verdiği destekler dolayısıyla teşekkür ederken, tüm taraftarlara takıma destek olmaları için pazar günü maça gelmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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