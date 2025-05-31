Kuşadası'nda 1,1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Gözaltı

Kuşadası'nda 1,1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Gözaltı
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Aydın'da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, 'Şirinleme Yöntemi' ile tatil rezervasyonu bahanesiyle dolandırıcılık yapan bir organize suç örgütü çökertildi. 5 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı ve toplamda 1,1 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Kuşadası merkezli dev operasyon: 1,1 milyar TL'lik dolandırıcılık zinciri çökertildi

AYDIN - Aydın'da, hesaplarında 1,1 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilen ve elebaşılığını H.Ö.'nün yaptığı organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Aydın merkezli olarak Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 27 farklı adrese yapılan baskınlarda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, tutuklananlar arsaında baba ve kızının da olduğu öğrenildi.

"Şirinleme Yöntemi"

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tatil rezervasyonu bahanesiyle işletmelere başvuran kişilerin kart bilgilerini ele geçirdikleri, bu kartlarla haksız kazanç sağladıkları ve paraları "şirinleme yöntemi" adı verilen sistemle kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Örgütün, elde edilen yasa dışı gelirleri paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım-satımı yaparak akladığı, MASAK raporlarına göre 1,1 milyar TL'lik mali hacme ulaştığı tespit edildi.

Operasyonlarda çok miktarda döviz, cep telefonu, dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilere ait 484 banka hesabı ile toplam 201,5 milyon TL değerinde 16 taşınmaz, 14 araç ve 1 şirkete el konuldu.

Aydın Valiliği, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK yetkilileri, operasyonun başarıyla tamamlandığını bildirerek, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Yerel
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