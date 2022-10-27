Kuşadası Belediyesi, Kültür Müdürü Tuncer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmasına rağmen gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanılttığı gerekçesi Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"Bir kamu kurumu çalışanı olan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'in Kuşadası Belediye Başkanlığı ile ilgili ortaya attığı gerçek dışı, hukuki temelden yoksun iddialar ve yaptığı açıklamalar üzerine" basın açıklaması yapmak zorunda kaldıklarını belirten Kuşadası Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, "Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, bazı yayın organlarına Kuşadası Belediye Başkanlığı tarafından 'turizm+ticaret' imarlı alanlarda usulsüzlük yapıldığı ve bu yerlerin konut olarak satışa sunulduğu, bu nedenle de inceleme başlattığı yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Ancak ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı en ufak bir karar olmadan ve inşaatı bile başlamamış olan bir alanda fotoğraf çektirerek açıklama yapan bir kamu personeli olarak, gerek Aydın Valiliğinin 11.10.2022 tarih ve 7021 esas sayılı 'Basın Yayın Kuruluşları ile İlişkiler' genelgesine, gerekse basın yayın yasası 29. maddesine ve basın etik ilkelerine aykırı davranmıştır. Bahse konu taşınmaz ile ilgili iddiaların aksine somut durum şu şekildedir; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 11.02.2021 tarih ve 45 sayılı kararının oy birliği ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında 'ticaret+turizm' kullanım kararı alınmıştır" denildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu kararı doğrultusunda bahse konu taşınmaza Kuşadası Belediye Başkanlığının 06 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen olağan meclis toplantısında, "turizm+ticaret alanı kullanımı" yine meclis üyelerinin oy birliği ile ticaret imarı verilmesi yönünde karar aldığı belirtilen açıklamada "Taşınmaz bu şekilde ruhsatlandırılmıştır. Alınan bu meclis kararı ile yapılan imar revizyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 27 Mart 2022 tarihli genelgesine aykırı bir durum teşkil etmemektedir. Taşınmaza konut kullanımı izni verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişikliği başlıklı 26. maddesine uygun olduğundan; İmar Komisyon raporu, komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edilmiştir. Öte yandan söz konusu plan değişikliği yapılırken Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği ilgili kamu kurumlarında 'uygunluk' görüşü alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN