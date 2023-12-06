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Kuşadası Belediye Meclisi 2023 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi

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Kuşadası Belediye Meclisi, Ömer Günel yönetiminde yapılan toplantıda kentle ilgili sosyal, kültürel ve sportif alanlarda önemli kararlar aldı. Toplantıda, çocukların sağlıklı beslenmelerine katkı sunmak amacıyla süt dağıtımı ve beslenme saati projelerinin devam ettirilmesi kararı alındı. Ayrıca spor kulüplerine nakdi yardımlar yapılacak ve Halk Dansları Akademisi'ne Kuşadası Belediyesi ismi eklenecek. Diğer konular arasında ise Sayıştay Denetim Raporu ve Adabahçe ürünlerinin satışı için yeni bir mağaza kiralanması yer alıyor.

Kuşadası Belediye Meclisi, 2023 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde yapılan toplantıda kentle ilgili sosyal, kültürel ve sportif alanlarda önemli kararlar alındı.

Toplantıda, Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan çocukların sağlıklı beslenmelerine katkı sunmak amacıyla yaşama geçirilen süt dağıtımı ve beslenme saati projelerinin 2024 yılında da devam ettirilmesi karara bağlanırken ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan çocukları için verilen öğrenim yardımına zam yapılması kararı alındı. Karara göre 2024 yılında ilkokul öğrencilerine 400 TL, ortaokul ve lise öğrencilerine 500 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 750 TL öğrenim yardımı yapılacak. Öğrenim yardımları Ekim-Mayıs aylarını kapsayan dönem boyunca aylık olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Toplantıda ele alınan bir diğer konu kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine yapılacak nakdi yardımlar ile ilgili oldu. Kuşadası Belediye Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun görüşü doğrultusunda Güvercinada Spor Kulübü ile Küçükada Spor Kulubü'ne 50 bin TL, Kuşadası 1922 Spor'a 150 bin TL, Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı Ada Dağcılık ve Spor Kulübü'ne ise 50 bin TL nakdi yardım yapılmasına karar verdi. Öte yandan Anadolu kültürünün önemli bir öğesi olan halk dansları eğitimi vermek amacıyla kurulacak olan Halk Dansları Akademisi'ne Kuşadası Belediyesi ismi eklenmesi kararı alındı. Toplantıda ayrıca Mali İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak tarafından 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili olarak belediye meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Belediye Meclisi toplantısında Kuşadası Belediyesi tarafından 2020 yılında "Toprağa sarıl, üretime katıl" sloganı ile yaşama geçirilen Adabahçe'den elde edilen tarım ürünlerinin satışının yapılabilmesi için yeni bir mağaza kiralanması karara bağlandı. Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan Ada Market karavanının vatandaşların talebini karşılayamaması nedeniyle yine aynı bulvar üzerinde kiralanacak mağazada Adabahçe'den elde edilen ürünlerin yanı sıra kadın kooperatifleri tarafından üretilen çeşitli gıda ürünlerinin satışı da yapılacak.

Toplantıda, Kuşadası'nda kültür turizminin gelişimine katkı sunmak ve kente kültürel amaçla gelen turist sayısını artırmak amacıyla 2001 yılından bu yana Kadıkalesi-Anaia kazı alanında sürmekte olan arkeolojik çalışmalara verilen desteğin sürdürülmesi yönünde de karar alındı. Karara göre, Kuşadası Belediyesi tarafından kazı evi ve depo olarak kullanılmak üzere kiralama yapılacak ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kadıkalesi-Anaia Kazı Başkanlığı arasında imzalanan ortak hizmet protokolü yenilenerek iş birliği 2024 yılında da sürdürülecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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