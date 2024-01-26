Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısında Vizyon Projelerini Anlattı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına konuk oldu. Toplantıdan önce bir sunum yaparak üyelere bugüne kadar kent genelinde gerçekleştirdikleri yatırımlar ve hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Önümüzdeki dönem için de heybemiz vizyon projelerle dolu. Çıraklık dönemim bitti, kalfalık dönemim başlıyor" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bülent İlbahar başkanlığında Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıdan önce Başkan Ömer Günel, meclis üyelerine görevde olduğu 5 yıllık süre içerisinde Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımları, hizmetler, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat faaliyetleri ile sosyal yardımlar hakkında bilgi aktardı. Meclis üyelerine yapım çalışmalarına başlanan 'Kuşadası Sahil Düzenleme Projesi' ve 'Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi' ile ilgili de bir sunum yapan Başkan Ömer Günel, daha sonra gelen soruları yanıtladı.

"BAHANE DEĞİL, HİZMET ÜRETTİK"

Kuşadası Belediyesi'nde görevde olduğu 5 yılda pandemi, deprem ve ekonomik krize rağmen kesintisiz hizmet ürettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizde bulunan 23 mahalleye yatırım gerçekleştirdik. Beş yılda geçmiş 3 dönemin 3-3,5 katı hizmet ürettik. Bizim dönemimizde 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 23 mahallede sürdürülen çalışmalar sayesinde Kuşadası 218 kilometre yeni yola kavuştu. Belediyemizin kaynaklarını hemşehrilerimiz için en doğru şekilde kullandık. Bahane değil, hizmet ürettik. Artık çıraklık dönemim bitti. Şimdi kalfalık dönemim başlıyor" dedi.

"KUŞADASI ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİ PROJELERE BİZİMLE KAVUŞTU"

Kuşadası'nın yıllardır özlemini duyduğu projelere kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Sahil bandında imalat çalışmalarımız başladı. Projede bisiklet ve yaya yolları, çocuk oyun alanları, kaykay pistleri, plaj voleybolu sahası, seyir terasları ve dinlenme alanları olacak. Sahilde Kuşadası'nın iklimine uygun 38 farklı bitki türüyle peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi ise tüm hemşehrilerime her yönüyle sosyalleşme imkanı sunacak. Önümüzdeki dönem için de heybemiz vizyon projelerle dolu" diye konuştu.