Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti

Kanada'da hükümet depremi! Başbakan Justin Trudeau istifa etti

Küre Dağ Evi'nde Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Küre Dağ Evi'nde Onarım Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Küre Dağ Evi'nde 5 gün önce çıkan yangın sonrasında onarım ve tadilat çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Kadiroğlu, yangın sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bartın'da 5 gün önce yanan Küre Dağ Evi'nde onarım çalışması başlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyündeki Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Küre Dağ Evi'nde yangın çıkmış, 13 odalı otelin 11 odası ile binanın çatısı yangında zarar görmüştü. 5 gün önce çıkan yangının ardından otelde onarım ve tadilat çalışmalarına başlandı. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mesut Güzelsoy ile birlikte Küre Dağ Evi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. İşletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Kadiroğlu, çalışmalar hakkında bilgi alarak, devletin de gereken desteği vereceğini ifade etti. Kadiroğlu, yangında oluşan hasarın en kısa sürede giderilerek, otelin eski haline kavuşturulması ve yeniden bölge turizmine kazandırılması temennisinde bulundu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
img

İki dev Türk şirketi iflasın eşiğinde!
img

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi

Musk'ın iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor! Trump'ın planları değişti

Son Dakika Haberleri

Karne günü ne zaman 2025? Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sabriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli? TRT 1 canlı maç izle! INTER MİLAN MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Kanada başbakanı Trudeau neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor? Yemekteyiz Nur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur Karagöz kaç yaşında, nereli? Sakaryaspor Gençlerbirliği CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sakaryaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yemekteyiz Reşit kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Mahsum kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti kimin cenaze namazı kılındı, Nilay mı öldü, Görkem mi öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.