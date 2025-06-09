Kurban Bayramı Tatili Dönüş Yolculukları Yoğun Trafiğe Sebep Oldu

Kurban Bayramı Tatili Dönüş Yolculukları Yoğun Trafiğe Sebep Oldu
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kocaeli geçişinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Tatilciler dönüş yolculuğuna başlarken, kazalar ve araç arızaları trafiği olumsuz etkiliyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin eve dönüş yolculuğunun başlamasıyla Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, tatilin son günü olması sebebiyle dönüş yolculuğuna başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman meydana gelen trafik kazaları ve araç arızaları da trafiğin aksamasına sebep oluyor. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda ulaşımda aksama yaşanmaması için jandarma ve karayolları ekipleri mesai harcıyor.

Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCihat Atabay:

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Haber YorumlarıCihat Atabay:

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