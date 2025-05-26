Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarı'nda Rekor Satış

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarı'nda Rekor Satış
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Karadeniz Ereğli Hayvan Pazarı'nda Yozgat'tan gelen Bahri Kılınçarslan, 30 büyükbaş hayvandan 15'ini satarken, 850 kiloluk kurbanlığı 'Yıldız'ı 285 bin TL'ye satmayı başardı. Ancak Kılınçarslan, pazar şartlarından memnun kalmadığını belirtti.

Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı Karadeniz Ereğli Hayvan Pazarı'nda, Yozgat'tan gelen üretici Bahri Kılınçarslan getirdiği 30 büyükbaş hayvandan 15'ini satarken, en büyük hayvanı olan 850 kiloluk "Yıldız" isimli kurbanlığı 285 bin TL'ye alıcı buldu.

Karadeniz Ereğli'de kurulan hayvan pazarında satışlar başladı. Yozgat Merkez Kozlar Köyü'nden gelen 69 yaşındaki Bahri Kılınçarslan, bayram öncesinde 30 büyükbaş hayvanla pazara katıldı. Şu ana kadar 15 hayvanını sattığını söyleyen Kılınçarslan, pazarla ilgili şikayetlerini de dile getirdi. Kılınçarslan, "Yozgat merkez, Kozlar Köyü'nden geldik. Geleli 1 hafta falan oldu. Satışlarda normal. Yalnız buraya geldik ama hiç iç açıcı bir şey yok. Pazarın şartları açısından, hizmet olarak verdikleri hizmet açısından memnun değiliz" dedi.

Hayvanların fiyatlandırmasının kilo ve durumuna göre değiştiğini belirten Kılınçarslan, "Biz 30 tane hayvan getirdik. Şu anda 14 tane falan sattık. Bir bakalım daha zaman da var ne olur. Fiyatlarda da hayvanına göre, kilosuna göre anlaşıyoruz, veriyoruz. Öbür vatandaşların hayvanlarını ben görmedim. Kendi çatımızda olan hayvanlar kendimizin kilo olarak fazla, görüyoruz" diye konuştu.

Kılınçarslan, 850 kilo ağırlığındaki en büyük hayvanını pazarda sattığını belirterek, "En büyük hayvanım 850 kilo geliyor. Tarttık. O da burada. Yıldız diye bir isim söyleyebilirim. Yıldız. Pazarın da yıldızı oldu. 285 bin liraya sattık" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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