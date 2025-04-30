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Kurban Bayramı Öncesi Çarşamba Pazarı'nda Hareketlilik

Kurban Bayramı Öncesi Çarşamba Pazarı'nda Hareketlilik
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Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Karabey köyündeki Çarşamba Pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık arayan vatandaşlarla dolup taşıyor. Besiciler, talebin arttığını ve önümüzdeki günlerde yoğunluğun artmasını beklediklerini ifade ediyor.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Karabey köyünde her hafta kurulan Çarşamba Pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlenmeye başladı.

6 Haziran'da idrak edilecek olan bayram dolayısıyla, pazarda kurbanlık arayışına giren vatandaşların sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bölgede kurbanlık satışı yapan besiciler, taleplerin şimdiden başladığını ve önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini belirtiyor. Vatandaşlar ise fiyatları ve hayvanların sağlık durumunu inceleyerek uygun kurbanlık arayışını sürdürüyor.

Karabey Köyü Çarşamba Pazarı, hem çevre köylerden gelen üreticilere hem de alıcılara buluşma noktası olmaya devam ediyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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