Kurban Bayramı Öncesi Çarşamba Pazarı'nda Hareketlilik

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Karabey köyünde her hafta kurulan Çarşamba Pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlenmeye başladı.

6 Haziran'da idrak edilecek olan bayram dolayısıyla, pazarda kurbanlık arayışına giren vatandaşların sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bölgede kurbanlık satışı yapan besiciler, taleplerin şimdiden başladığını ve önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini belirtiyor. Vatandaşlar ise fiyatları ve hayvanların sağlık durumunu inceleyerek uygun kurbanlık arayışını sürdürüyor.

Karabey Köyü Çarşamba Pazarı, hem çevre köylerden gelen üreticilere hem de alıcılara buluşma noktası olmaya devam ediyor. - SİNOP