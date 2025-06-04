Kurban Bayramı'nda Sahte Kasaplara 22 Bin TL Ceza

Kurban Bayramı'nda Sahte Kasaplara 22 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda sahte kasap vakalarına karşı, hijyenik olmayan ortamlarda kıyma çeken kişiler için 22 bin TL idari para cezası uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini artırarak vatandaşların sağlığını korumayı amaçlıyor. Kasap esnafına itibar edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kurban Bayramı'nda artan sahte kasap vakalarına karşı, yetkisiz ve hijyenik olmayan ortamlarda kıyma çeken kişilere 22 bin TL idari para cezası uygulanacak.

6 Haziran Cuma günü kutlanacak Kurban Bayramı'nın ardından birçok vatandaş etlerini kıyma çektirmek için kasaplara başvuracak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini artıracak. Merdiven altı ya da seyyar olarak faaliyet gösteren, yetkisi olmayan kişilere hem 22 bin TL idari para cezası hem de ek yaptırımlar uygulanacak. Sokak ortasında kıyma çekenler de bu kapsamda cezalandırılacak.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, vatandaşların kendi ve sevdiklerinin sağlığı için kıyma çektirme işlemini yalnızca kasap esnafına yaptırmaları gerektiğini söyledi. Şen, merdiven altı ya da seyyar kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, bu yıl Samsun'da kasaplar kıyma çekim ücretini kilo başına 20 TL olarak belirledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Ertan Yıldız'ı ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama

Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı

Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Pazarcılarla müşteri birine girdi! Kasa ve sopalar havada uçuştu

Pazarcılarla müşteri birine girdi! Kasa ve sopalar havada uçuştu
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi

Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.