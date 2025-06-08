Kurban Bayramı'nda Metal Ustaları Kelle Ütme Geleneğini Sürdürüyor

Kurban Bayramı'nda Metal Ustaları Kelle Ütme Geleneğini Sürdürüyor
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Niğde'nin Bor ilçesinde metal ustaları, Kurban Bayramı boyunca kelle ve paçaları ütleyerek bu geleneği yaşatıyor. Günlük ortalama 100 kelle ütüleyen esnaflar, bu hizmetten gelir sağlarken, kurbanın israf olmamasını sağlıyor.

NİĞDE (İHA) – Kurban Bayramı süresince sanayideki metal ustaları kelle ütme mesaisi yapıyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde metal ustaları; Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların getirdiği kelle ve paçaları ütme geleneğini bu bayramda da sürdürdü. Kurbanını kesen vatandaşlar, kelle ve paçaların ütülmesi için atölyelerin yolunu tuttu. Bayram boyunca Bor Sanayisi'nde kelle ütüleme hizmeti veren Veysel Everdi, normalde metal işi yaptıklarını ancak son beş yıldır Kurban Bayramı dönemlerinde kelle ütme işiyle de ilgilendiklerini belirtti.

Everdi; "İlk olarak kurbanın kelle ve bacaklarındaki tüyleri yüksek dereceli ateşte yakıyoruz. Ardından ocakta ısıtılmış demirlerle ütme işlemini gerçekleştiriyoruz. Günlük ortalama 100 kelle ütülüyoruz ve bu hizmeti 200 TL karşılığında sunuyoruz" dedi. Yeni neslin kelle ve paça değerlendirme konusunda bilgi sahibi olmadığını ifade eden Everdi, bu geleneği sürdürerek hem gelir sağladıklarını hem de kurbanın hiçbir parçasının israf olmamasını amaçladıklarını dile getirdi. Everdi, ütme işlemi yapılan kelle ve paçaların evlerde kelle söğüş ya da çorba olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kurban kellesinin ziyan olmaması için kelle ve paçaları ütme işlemi için getirdiğini söyleyen Sultan Tan ise, "Genelde bu işlemi kendim yaparım ama böyle bir hizmet olduğunu duyunca getirdim. Kurbanın hiçbir parçası ziyan olmamalı. Kelle ve paçadan çorba yapacağım" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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